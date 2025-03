Korteriühistud saavad taotleda 10 000 euro suurust toetust, et kriisideks paremini valmistuda

Siseministeerium saatis kooskõlastusringile toetusmeetme tingimused. Taotlusvoor on plaanis avada selle aasta teises kvartalis.

Korteriühistutele mõeldud meetme eelarve on ligi 1,16 miljonit eurot ning seda rahastatakse Päästeameti eelarvest. Toetus on suunatud elamutele, kus on vähemalt kolm korteriomandit ning mis on igapäevaselt kasutuses. Ühe taotleja maksimaalne toetussumma on 10 000 eurot.

„Korteriühistud tunnevad juba praegu toetuse vastu suurt huvi. Loodame taotlusvooru avada niipea kui võimalik, loodetavasti teise kvartali alguses,“ selgitas Päästeameti elanikkonnakaitse ekspert Anni Alev ning kutsus korteriühistuid juba praegu tegema ettevalmistusi, et kiirendada taotlusprotsessi. „Näiteks saavad korteriühistud eelnevalt veenduda, et neil oleks olemas nõuetele vastav elektriaudit, mis on üks toetuse andmise tingimustest.“

Vajalikud tööd peavad olema tehtud novembri lõpuks

Korteriühistud saavad küsida toetusi mobiilsete või statsionaarsete generaatorite soetamiseks, samuti avariitoite väljaehitamiseks korterelamu elektripaigaldistele generaatori ühendamiseks ning sellega seonduvatele ehitus-, rekonstrueerimis- ja projekteerimistöödele, samuti elektripaigaldiste nõuetele vastavuse tõendamiseks.

Abikõlblikkuse periood algab taotluse esitamisest ning vajalikud tööd peavad olema tehtud hiljemalt tänavu 30. novembriks.

Eelnõu on praegu kooskõlastusringil, misjärel analüüsib Siseministeerium koos Päästeameti ja Riigi Tugiteenuste Keskusega (RTK) kõik laekunud ettepanekud ja tähelepanekud ning vajadusel viib sisse vajalikud muudatused. See tähendab, et eelnõu lõplik sisu võib ajapikku täpsustuda.

Siseministeerium teeb tihedat koostööd valdkonna ekspertide ja partneritega, et toetusskeem vastaks võimalikult hästi korteriühistute vajadustele ning aitaks elanikel kriisiolukorras paremini toime tulla.

„Mida paremini on korteriühistud kriisideks valmistunud, seda tugevam ja turvalisem on kogu meie ühiskond. Hästi ettevalmistatud korterelamud võimaldavad elanikel kriisi ajal paremini toime tulla ning aitavad meil kõigil teadlikumalt ja kindlamalt ohuolukordades käituda,“ rõhutas eelnõu olulisust Siseministeeriumi nõunik Mari Tikan.

