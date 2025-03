Kaos Saksamaa lennujaamades: üle poole miljoni reisija plaanid on rikutud. Puutumata pole ka Eesti

Täna algas Saksamaa lennujaamade streik , mille tulemusena on 13 lennujaamas hulgaliselt lende tühistatud. Esmaspäeval tühistatakse hinnanguliselt 3400 lendu ning streik mõjutab umbes 510 000 reisijat.

Ulatuslik lendude tühistamine

Streik pidi algama küll esmaspäeval, kuid Hamburgi lennujaama töötajad lahkusid ootamatult töölt juba pühapäeval. Pühapäevaks kavandatud 144 saabuvast ja 139 väljumisest toimusid ainult 10 varahommikust lendu graafikujärgselt. Avalik-õiguslik ringhääling NDR teatas, et paljud reisijad jäid ootamatute sõiduhäirete tõttu hätta, kuna nad olid juba oma pagasi juba ära registreerinud ja seda oli raske tagasi saada.

Kuidas mõjutab streik Tallinna lennujaama tööd?

Tallinna lennujaama kommunikatsioonijuht Margot Holts ütles, et 10. märtsil on Saksamaa ametiühingute streigi tõttu Tallinnas tühistatud mitu Lufthansa ja Ryanairi lendu.

Tühistatud on Tallinnast väljuvad ja saabuvad Lufthansa Frankfurdi lennud LH885, LH880/LH881, LH882/LH883, LH884 ja Ryanairi lennud Berliini RYR2732/2733.

„Soovitame reisijatel, kes on täna Saksamaale või Saksamaalt lendamas pöörduda otse oma lennufirma poole või kontrollida, et nende kontaktandmed oleksid broneeringus korrektsed, et lennufirma saaks nendega ise ühendust võtta,“ rõhutas Holts.