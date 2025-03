Töötukassa mures: töötuid on vähe, kuid töökohti, kuhu kandideerida, on veelgi vähem

Käesoleval aastal muster aga murti. „Tänavu on töötuid vähem ja päris palju vähem. Selle aasta veebruari viimasel päeval oli töötukassas tööd otsimas 51 160 inimest. Seega on tänavu töötuid vähem enam kui 4600 võrra. Kui vaadata ajas veel natuke kaugemale, siis oli töötuid rohkem ka 2023 aasta veebruaris. Seega on tänane seis parem kui kahel varasemal aastal,“ selgitas Töötukassa kommunikatsiooninõunik Lauri Kool.

Luminori peaökonimst Lenno Uusküla sõnas, et vabade ametikohtade arv langes eelmise aasta viimases kvartalis 9071-ni. Alla 9000 vaba töökoha on viimase kaheksa aasta jooksul olnud vaid 2020. koroona-aastal. „Eelmise aasta keskel tõusis vabade töökohtade arv pea 10000ni, mis oli veidi alla viimase kümne aasta keskmise. Headel aegadel, majanduskasvu perioodil on vabade ametikohtade arv tõusnud üle 11000. Sinna tasemele on veidi minna.“