Frankenburg Technologies kaasas neli miljonit eurot, firma väärtus mitmekordistus

Äriregistri andmetest nähtub, et uue investorina on lisandunud Guernseyl registreeritud fond Blossom Capital II LP ning samuti on osalust suurendanud Kaimanisaarte firma Shellona Ltd. Mõlemad investeerisid firmasse kaks miljonit eurot. Firma turuväärtus on värske tehingu põhjal 150 miljonit eurot. Eelmise ehk novembris toimunud rahastusringi käigus oli hinnanguliseks ettevõtte väärtuseks 55 miljonit eurot, seega on firma väärtus kõigest mõne kuuga ligi kolmekordistunud.