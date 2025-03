Coca-Cola HBC on kaheksandat aastat järjest maailma jätkusuutlikuim joogitootja

„Kaheksandat korda järjest edetabeli tippu jõudmine näitab, et meie töö jätkusuutlikkuse missiooni elluviimisel on edukas ja järjekindel,“ ütles Coca-Cola HBC Eesti avalike suhete ja jätkusuutlikkuse juht Margit Pulk, kelle sõnul ei ole tarbijate ja klientide jaoks oluline ainult see, mida ettevõte teeb, vaid üha olulisemaks peetakse just seda, kuidas ta seda teeb. „Jätkusuutlikkus sai meie äristrateegia lahutamatuks osaks juba aastate eest. Praeguseks on see põimitud pea igasse arutelusse uute projektide ja plaanide üle ning on muutunud otsuste tegemisel võtmeteguriks kõigis tegevusvaldkondades,“ kinnitas ta.