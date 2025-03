Kannapööre, mis on kasuks pensionäridele ja ettevõtjatele. Mida tähendaks plaanitav maksumuudatus

Nüüd teatas peaminister Kristen Michal (Reformierakond), et ettevõtete 2% kasumi maksustamine jääb ära ning eraisikud ei pea antud maksu tasuma alates esimesest eurost. Seega tähendaks see, et alla tulumaksuvaba miinimumi teenivad inimesed julgeolekumaksu maksma ei pea.