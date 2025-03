Svet: korterite renoveerimiseks jagatava 80 miljoniga paranevad tuhandete eluruumide tingimused

2024. aasta oktoobris EISis avatud taotlusvoor on veel avatud. Huvi vooru vastu on olnud suur – laekunud on 443 taotlust ning toetust on küsitud summas ca 270 miljonit eurot. EIS on teinud toetusotsuseid kogusummas üle 140 miljoni euro. See tähendab, et selle ja järgmise aasta jooksul paranevad elutingimused peaaegu 6500 eluruumis.