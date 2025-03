Ekspertnõuanded piiriülese e-kaubanduse edukaks toimimiseks uutel turgudel

Gudelis täheldab, et e-ettevõtete laienemine välismaale on tugevalt tõusuteel. Seda soodustavad nii suurenev kohalik konkurents kui ka erinevad partnerid, kes juba pakuvad teenuseid välisturul. Näiteks suudavad logistikafirmad pakkuda lihtsat tarnelahendust üha enamatesse riikidesse. „Turule ilmub aina rohkem edukaid tegijaid, kes innustavad teisi ettevõtteid samuti eksportima,“ ütleb ta.

MakesYouLocali meeskond Vilniuses, mida juhib Donatas Gudelis, oli Leedus üks esimesi, kes hakkas lokaliseerimisteenuseid pakkuma, aidates väikestel ja keskmise suurusega e-kaubandusettevõtetel rahvusvaheliselt kasvada. „Oleme aidanud peaaegu tuhandel ettevõttel välisturgudele siseneda, kuid igal turul on omad reeglid. Edu saavutamiseks tuleb mõista kohalikku tarbijat, seadusi ja kohaneda,“ rõhutab Gudelis.

MakesYouLocal (MYL) on rahvusvaheline ettevõte, mis on spetsialiseerunud piiriülesele e-kaubandusele, aidates Euroopa e-poodidel laieneda välisturgudele. MYL on asutatud Kopenhaagenis, kuid omab kontoreid ka Vilniuses, Berliinis ja Brnos. Ettevõte on üle 14 aasta abistanud ettevõtteid, võimaldades neil olla edukad 19 Euroopa turul, ning pakub individuaalseid teenuseid e-kaubanduse strateegia, turu laienemise, klienditeeninduse ja digitaalse kasvu valdkonnas, pakkudes ettevõtetele vajalikke kohalikke ressursse, et nad saaksid välismaal edu saavutada.

E-kaubanduse esindajad keskenduvad üha enam rahvusvahelistumisele, AI-tehnoloogiatele ja lokaliseeritud kliendikogemusele, et tagada konkurentsieelis ning otsides uusi arenguvõimalusi. Kuigi e-kaubandus on üks kiiremini kasvavaid ärivaldkondi maailmas, võib välisturgudele sisenemine olla keeruline nii alustajatele kui ka kogenud ettevõtjatele. Kui teil on kõrval e-kaubanduse eksperdid, kes on valmis aitama rohkema kui ainult nõuannetega, muutub kõik võimalikuks.

Peamisteks takistusteks, mis ei lase ettevõtetel piiriülese e-kaubanduse laienemist kiirendada, peab ta teadmatust ja hirmu – ebakindlust laienemise edu, alguspunkti, vajalike meeskondlikke oskuste ning sihtriigi seaduste osas. Vastuste puudumine viib sageli laienemise edasilükkamise või loobumiseni. Samuti takistavad laienemist investeeringute puudumine ja koduturul vajalikud esmased sammud.

„Olen märganud, et paljudel ettevõtetel on koduturul (näiteks Eestis ja Leedus) juba tugev e-kaubanduse kogemus ning nad väldivad uustulnukatele omaseid vigu. Kuid nad pole harjunud tegutsema eri riikides, arvestades, et toodete tarbimine, reklaamikanalid ja reklaamsõnumite tõlgendamine võivad riigiti erineda. Meie eesmärk on pakkuda võimalikult palju teadmisi uue turu kohta ja aidata oma klientidel neid vigu vältida,“ ütleb Gudelis.

Õige sihtturu valimine.

Neile, kes mõtlevad oma äri laiendamisele välisturgudele, soovitab Gudelis hinnata mitmeid võtmetegureid.

„Esmalt tuleb hinnata riskitaluvust. Väiksema riskiga alustamiseks sobivad naaberturud, Eesti ettevõtete puhul Läti või Leedu, samas kui suuremate investeeringute korral tasub kaaluda näiteks Poola, Saksamaa või Soome turgu. Mõned ettevõtted alustavad kohe suurtel turgudel, teised väiksematel – edu sõltub alati põhjalikust ettevalmistusest ja turu-uuringutest,“ rõhutas ta.

„Kui kaubamärgil on mõnes riigis juba nõudlus, on mõistlik planeerida laienemist sellel turul. Kuid igal turul on ka kohalikke tegijaid, kes mõistavad hästi klientide ootusi. Seega on sellisel juhul oluline mitte ainult lokaliseerida müüki, vaid ka pöörata piisavalt tähelepanu konkurentide tugevate ja nõrkade külgede analüüsile,“ soovitab ekspert.

Valige oma sihtturule sobiv müügiplatvorm.

Gudelis tõdeb, et mõned ettevõtted eelistavad suurema külastatavuse, usalduse ja maksete lihtsuse tõttu suuremaid platvorme oma veebisaidi omamisele – nii toimimine on mingil määral ka õige, sest suurte platvormidega konkureerimine võib olla keeruline.