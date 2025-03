TABEL | Suurimad tulumaksutagastused on ulatunud kümnetesse tuhandetesse eurodesse

Näiteks oli mullu 5. märtsi seisuga esitatud 567 000 deklaratsiooni, mille alusel tagastati 186,5 miljonit eurot enammakstud tulumaksu. Täpselt aasta hiljem ehk tänavu 5. märtsil raporteeris MTA, et täidetud on 548 000 tuludeklaratsiooni, mille järgi kuulub tagastamisele kokku ligi 148,6 miljonit eurot. Kui eelmisel aastal tuli selle kuupäeva arvestusega inimestel juurde maksta 20,3 miljonit eurot, siis tänavu 5. märtsi seisuga oli vaja juurde maksta 26,1 miljonit eurot.

„Tõsi on see, et varasemate aastatega võrreldes on tulumaksu tagasi saamise võimalus sel aastal mõnevõrra ahtam, kuna eluasemelaenu intresse, laste maksuvaba tulu ja täiendavat maksuvaba tulu abikaasa või registreeritud elukaaslase eest enam möödunud aasta tuludest maha arvata ei saa,“ sõnas MTA tulumaksu osakonna teenusejuht Riina Randver-Sõer.