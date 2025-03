„Kummist pole keegi.“ Vahel peab töötaja sunniviisiliselt puhkusele saatma, kolmeks nädalaks korraga

Kui mõne juhi jaoks võib tunduda, et tegu on millegi positiivsega – saab ju palju tööd tehtud – siis on selge, et see ei ole jätkusuutlik. Seetõttu peaks pikaajalisele edule keskendunud juht vajadusel jala maha panema ja ülepingutava töötaja kasvõi sunniviisiliselt puhkama saatma.

Tänane töökultuur soosib tihti kiiret tempot, hübriid- ja kaugtöö hägustavad töö- ja eraelu piire ning oma töös hea olemine on midagi, mille üle tuntakse järjest rohkem uhkust. Mingi piirini on see areng positiivne ja sellises keskkonnas töötavad inimesed suudavad kiirelt areneda, saavutada häid tulemusi ja tõeliselt silma paista. Ent minnes liiga kaugele, pole vaja läbipõlemist kaugelt otsida.

Ületöötamisest ja läbipõlemisest küll räägitakse, sageli ka võtmes, et seda tuleks vältida, ent paljude jaoks on täna tööl endast maksimumi andmine ikkagi uhkuse asi. See on midagi, mida nauditakse ning pole haruldane, et mõnest tiimist leiab inimese, kes räägib uhkusega, kuidas ta pole juba kaks aastat päevagi puhanud. Justkui viidates sellega, kui pühendunud ta oma tööle on. Aga see ei ole hea asi. Ei töötajale endale, ega ettevõttele tervikuna.

Keegi pole kummist

Sageli on agara töötaja pühendumine nii suur, et inimene ei pane tähelegi, kuidas ta väsimus kuhjub. Kui inimesel on silme ees vaid järgmine ülesanne, tööpäev või -nädal, võib mõte puhkusest tunduda võimatuna, kuna sel juhul jääks töö ju tegemata.

Just kõige enam tööle pühenduvad inimesed kipuvad sageli ära unustama, et keegi ei jaksa lõputult ja ilma pausideta täistuuridel töötada. Või isegi kui tundub, et jaksab, siis reaalsus on teistsugune: ühel hetkel käib läbipõlemiskõrks lihtsalt ära. Ning siis on juba hilja midagi muuta.

Mentaliteet, et puhkus on nõrkadele, ei ole jätkusuutlik. Ideaalis peaks sellest aru saama töötajad ise, ent on kriitiliselt oluline, et seda mõistaks juhid. Hea juht peab aru saama, et piisav kogus puhkust tähendab, et inimesed on värsked, teravad ja valmis väljakutsetele vastu astuma.