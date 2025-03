Baltimaade suurima päikesepargi rajajatele antakse 62 miljonit eurot laenu

„Rakendame sama strateegiat üle Baltikumi ja Poola. Hübriidpargid mitte ainult ei suurenda tõhusust, vaid ka kiirendavad võrguühenduse loomist, lühendades oluliselt arendus- ja ehitusprotsessi. See muudab hübriidpargid konkurentsivõimelisemaks kui traditsioonilised ühe tehnoloogiaga taastuvenergia projektid. Tarbijate jaoks tähendab see soodsamat kohapeal toodetud elektrit,“ lisas Lepasepp.

„Eriline heameel on näha selle projekti võtmelaenajana EIP-d, sest selline koostöö kommertspankade ning arengupankade vahel on otsustava tähtsusega meie taastuvenergeetika projektide realiseerimisel ning Eesti taastuvenergia eesmärkide täitmisel,“ ütles Luminori Eesti ettevõtete panganduse juht Indrek Julge.

Päikesepargi võimsus katab ära üle 80 000 majapidamise

Rajatav päikesepark on Julge sõnul märgiline, sest tegemist on Eesti seni suurima taastuvelektri tootmisvõimsusega, mis on rajatud turutingimustel täismahus era- ja laenuvahendite toel, ilma riiklike subsiidiumite või muude toetusteta. „Rajatava päikesepargi võimsus katab ära enam kui 80 000 majapidamist – see suurendab oluliselt Eesti elektrisõltumatust.“