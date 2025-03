„Probleemid on kestnud ebareaalselt kaua.“ Tallinn trahvis Ridangot 150 000 euroga

Tallinna abilinnapea Kristjan Järvan sõnas, et linn ei ole olukorraga rahul, kuna lepingupartner pole suutnud probleeme lahendada. Viimane suurem probleem ilmnes eelmisel kolmapäeval.



„Rikked mõjutavad mitmeid Tallinna Linnatranspordi ja Tallinna transpordiameti olulisi töövahendeid,“ märgib Järvan. „Mõistame, et infotehnoloogilisi tõrkeid võib aeg-ajalt esineda, kuid antud juhul on need kestnud ebamõistlikult kaua.“



Lepingupartner peab suutma Järvani sõnul probleemid kiiremas korras lahendada. „Et motiveerida partnerit süsteemide töökindlust tagama, oleme rakendanud ka trahve. Vabandame kõigi ühistranspordi kasutajate ees.“