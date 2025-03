Swedbank vahetab välja mitukümmend pangaautomaati. Uus haldaja on mujal tuntud suurte tasude poolest

Swedbanki klienditeenuste juhi Ede Raagmetsa sõnul on uuenduste eesmärk tagada klientidele veelgi parem kogemus sularahateenuste kasutamisel: „Kuigi elektroonilised maksed on juba aastaid enimkasutatud makseviis, on sularahaautomaatidel endiselt oluline roll. Seepärast investeerime oma võrgustiku uuendamisse, et pakkuda klientidele mugavat ja turvalist sularahateenust.“

Uued automaadid on energiasäästlikumad ja nende ekraanid on parema loetavusega, et tagada kasutajasõbralikkus ka kehvades valgustingimustes. Kõik uued pangaautomaadid võimaldavad kasutada viipelahendust ehk kasutada sularahaautomaati kaarti masinasse sisestamata.

Tõhusamad turvameetmed

Pangakaardiga viibates saab teha kõiki tavapäraseid toiminguid, nutiseadmega viibates saab võtta välja sularaha ja vaadata kontojääki. Lisaks on uuendatud seadmete turvameetmed Swedbanki hinnangul tõhusamad, aidates ennetada pettusi ja kaardikoopiate valmistamist.

„Sularahaautomaatide vahetamisel pöörame suurt tähelepanu ligipääsetavusele. Jälgime kõrgusi ja paigaldame automaadid selliselt, et ka ratastoolis kliendil oleks neid mugav kasutada,“ sõnas Raagmets.

Automaatide vahetus toimub järk-järgult ning kliente see oluliselt ei mõjuta. Vahetus toimub ühe päevaga, sel ajal ei saa lühiajaliselt automaati kasutada. Pangateenuseid saab kasutada ka Swedbanki mobiili- ja internetipangas.

Uus haldaja

Swedbank AS allkirjastas möödunud aasta lõpul Euronet Services Estonia OÜga lepingu selle kohta, et Euronet võtab Eestis üle Swedbanki sularahaautomaatide haldusteenused.