Motoekspert: Tallinna tänavatele tulevad tõuksidest veel ohtlikumad sõidukid

Hanno Velti sõnul antakse 1000 sõidumasinat erialaekspertidega arutamata potentsiaalselt täiesti kogenematute inimeste kätte – ei mingit instruktaaži, kiivrit, ohutust. „Mopeed on raskem kui jalgratas või tõuks ning elektrimootori ja akuga sõidukil on omad nüansid, millega oskamatu juht korraldab liikluses kaose. Kahjuks asfalt annab vastuse,“ nentis Velt.

Kui kogenematu inimene vajutab lahtisel kruusal või liival esipidurit, siis esiratta blokeerumisel on kukkumine kergesti tulemas. Samuti võib oskamatusest gaasrull peale jääda, või teeb mõni sõber rumalat nalja – keerab seisuhetkel teise mopeedi gaasi ja kontrolli alt väljunud masin põrutab küllalt lihtsalt inimeste või autode sekka.

„Elektriroller on tõuksist ohtlikum“

Millegipärast arvatakse, et elektriroller on tõuksist ohutum, aga tegelikult vastupidi. Nii odaval rollul võib elektroonika ootamatusi pakkuda – nö gaas jääb peale. Või juhul kui eelmine kasutaja sellega ümber käis ning ja liiv ja pori jäid lenksu ja gaasirulli vahele...mina ja teised kogenud motoinimesed teavad kuidas toime tulla, aga enamusele on selline olukord ootamatu ning tulemus paanika ja pauk.

Olenemata sellest, et masina kiirus on 25 kilomeetrini tunnis piiratud, on see ikkagi jalgrattast märksa raskem ja kiirem ja seetõttu ei tohiks neid üldse punasele rattarajale lubada. See peaks jääma ikkagi ainult kondijõul liikuvatele kaherattalistele.

Kõik abimootoriga sõidukid on punastel radadel üksteisele ohtlikud. Seni kui nende liikumine ei ole sarnaselt liiklusreeglitele reguleeritud, tuleb olla valmis ootamatusteks. Kas tõesti on vaja fataalse lõpuga õnnetusi, et mõista, et seda järjekordset jama pole siia vaja?

Müüme ka ise elektrimopeede ja teeme igale ostjale esmakoolituse. Ilma elementaarse oskuseta on vastutustundetu inimesi mootorsõidukiga tänavale lasta. See on sarnane olukord kui grupile sõiduoskuseta inimestele anda auto esimest korda kätte ja lasta neil liiklusesse sukelduda – tulemus on täielik kaos.