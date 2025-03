Lunden Food kasvatas käivet ja lööb laineid ka Soome turul

Kui Eesti tarbijale on Chef Lundén tuntud mitmekülgsete värskete valmistoitude, näiteks salatite ja kausitoitude pakkujana, siis Soome turul domineerivad värsked täidetud võileivad.

Soomes on saanud ettevõttest võileibade turuliider

Ettevõttest on saanud Soomes täidetud leibade turu liider, kes koos Lunden kontserni Turu tehase toodanguga valmistab kaks kolmandikku Soome kahe suurima toidupoeketi võileibadest. Tallinna külje all Lool asuvast Lunden Foodi tehasest tarnitakse neist 40 protsenti.

„Soome turul konkureerimiseks on väljakutse siinsed kõrged energiahinnad, millega põhjanaabritel muret pole. Positiivse suunana iseloomustab möödunud aastat tooraine hindade stabiliseerumine. Kokkuvõttes oleme pärast kolme karmi kriisiaastat tegutsenud nüüd kaks aastat kasumlikult,“ märgib Lunden Food OÜ juhatuse esimees Ülo Rekkaro

Ta lisab, et kasvanud müüginumbrite taga on eelkõige õnnestunud tootearendus. „Tootevalik laienes, väga edukaks osutus pizzaciabattade lansseerimine nii Soomes kui Eestis – turuletuleku hetkel olid need uudsed tooted, mille nõudlus osutus prognoositust kordades suuremaks.“