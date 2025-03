Uuring: töökohta vahetades loodavad noored teenida kuus ligi 400 eurot rohkem

Töökoha leidmisel tuntakse end enesekindlalt

Palgainfo Agentuuri juht Kadri Seeder tõi esile, et vaatamata vähenenud palgaootustele, tunnevad noored end töökoha leidmisel endiselt enesekindlalt – 58% noortest usub, et nad leiaksid uue, praegusega samaväärse töökoha, mõne kuuga. „Vaid 2% noortest arvas, et nad ei leiakski samaväärset töökohta,“ lisas Seeder.

Praegu on noorte reaalselt teenitav palk 1426 eurot kätte (aasta varem 1364 eurot) ja oodatav palk töökoha vahetamisel 1823 eurot (aasta varem 1899 eurot). Seega on ootuste ja reaalsuse vahel 400-eurone erinevus, mis on tunduvalt väiksem kui teistes vanuserühmades, kus see ületab 600 euro piiri.