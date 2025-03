„Ilma jäädi rohkem kui 4 miljonist.“ Intuse pankroti uurimine tõi kaasa kriminaalasja

Pankroti asjaolusid uurides on selgunud, et Intuse juhatuse liige ning suurima osaniku Bluebell OÜ juht ning omanik Oxana Andryushkina on koostöös Reijo Tapio Kirstua ning Kimmo Olavi Kuroneniga tahtlikult ja eesmärgipäraselt viinud HLÜ liikmete hoiustatud raha läbi erinevate juriidiliste isikute enda valdusesse.

Kimmo Olavi Kuronen on Intus Financial Services Oy Ltd Eesti filiaali juhataja, millel on maksuameti eest ligi 40 000 euro suurune kohustus.