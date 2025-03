KARM REAALSUS | Üle poole töötajatest on lahkunud töölt halva ülemuse tõttu

Uuringu järgi on ligi 80% vastanutest on töölt lahkunud või kaalunud töölt lahkumist halva ülemuse tõttu. Samuti on paljud töötajad oma karjääri jooksul puutunud kokku ebaõiglase või ebakompetentse juhtimisega.

Uuringu tulemused viitavad ka laiemale trendile tööturul – üle poolte töötajatest on valmis vahetama töökohta, kui neile tehakse parem pakkumine. See tähendab, et halb juhtimine mitte ainult ei vähenda töötajate rahulolu, vaid muudab nad ka vastuvõtlikumaks konkurentide pakkumistele. See omakorda soodustab personalivoolavust, suurendab värbamiskulusid ja võib mõjutada ettevõtte mainet ning stabiilsust.