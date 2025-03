Kaua oodatud vastus: keskmine eestlane maksab automaksu 20 eurot kuus

Statistika näitab, et suur osa Eesti autoomanikest maksab aastas 100–250 eurot automaksu. Kõige suurem osa vastajatest, 46 protsenti, on just sellisel tasemel. 28 protsenti autoomanikest märgib oma automaksu suuruseks 251–500 eurot. Samas, 21 protsendil jääb automaks alla 100 euro ning 8 protsenti autoomanikest peab arvestama vähemalt 500-eurose maksuga.

Kui suur osa leibkondadest eeldab automaksu suuruseks 100–250 eurot, siis kolmandik autoomanikest arvestab juba oluliselt kõrgema summaga. Statistikaameti uuringu kohaselt on autot omavates leibkondades keskmiselt 1,4 autot. See tähendab, et pere kulu tõus on oluliselt suurem kui ühe auto aastamaks. Omakorda tähendab see, et inimeste rahalised kohustused kasvavad ja kulude planeerimine muutub aina tähtsamaks.

Credit24 turundusjuht Janar Kalmus toob välja, et mootorsõidukimaks tuleb ajal, mil enam ei saa tulumaksuvabastusena tagasi eluasemelaenu intressi ega maksusoodustust kahe või enama lapse ülalpidamise eest. Lisaks automaksule tõusevad ka füüsilise isiku tulumaksumäär, majutusteenuste ning ajakirjandusväljaannete käibemaks ning ees ootab ka üldine käibemaksu tõus 24%-ni. Järgmisel aastal lisandub veel maksutõuse.

Samas on kõrged elektrihinnad ja ootamatud hinnatõusud igapäevaelus muutunud normaalsuseks. Aasta algus on toonud järsu tõusu elektrihindades, ning Euroopa Komisjon prognoosib Eestile tänavu kõrget, 3,6% inflatsiooni. Kõik need tegurid teevad perede rahalise planeerimise järjest keerulisemaks, kuna kulud võivad ootamatult tõusta.

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemalt Ükskõikselt Kurvana Vihasena Saada