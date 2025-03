Võlanõustaja annab nõu: seitse sammu, kuidas vältida kohtutäiturit ja saada rahaasjad kontrolli alla

„Siiamaani saan omast kogemusest öelda, et alati on lahendused olemas, need lihtsalt võtavad aega. Vähe on neid lahendusi, et nipsutan sõrmi ja abrakadabra, kõik on hästi, aga lahendused on olemas. See, kas inimene saab oma nõuetega hakkama, sõltub eelkõige sellest, kas inimene ise on motiveeritud. Meil on olnud ka juhtum, kus oldi 300 000 eurot võlgu, aga tänaseks on jäänud võlga 8000 eurot,“ lausus võlanõustaja Evelyn Eichhorst. „Kui inimene ei ole motiveeritud, on ka 500 eurot täiesti ületamatu võlgnevus.“