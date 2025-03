Täpsemalt puudutab see maksuõiguslikku mõtlemist, mis kujunes Sylvesteri ja Hansapanga müügitehingutega seotud suurte kohtuvaidluste tulemusel. Maksuameti meelemuutus tähendab praktikas seda, et enam ei peeta maksuõiguslikult aktsepteeritavaks olukorda, kus vara müümisel tõstetakse see enne äriühingusse, nõnda et saadav tulu tekib äriühingus ja jääb äriühingule, mitte inimesele, eesmärgiga vältida sellelt tulult füüsilise isiku tulumaksukohustust. Tegemist on põhimõttelise, raputava ja süsteemse muudatusega, mis sisaldab aga kaheldavusi.