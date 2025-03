Eamets: Trumpi tariifidega saavad valusalt pihta sektorid, kus olid seni madalad tollimaksud

„Praegu on aktuaalne teema Trumpi võimalikud tollid, sest USA president on lubanud kehtestada 25% tollid EL kaupadele,“ ütleb Eamets. Täna avaldatud väliskaubandusstatistika näitas Eametsa sõnul kaubavahetuse kasvu jätkumist. Nii eksport kui import kasvasid võrreldes aasta taguse perioodiga.

„Seda, millisel kujul see lubadus realiseerub või millal need tollid kehtestatakse, ei tea muidugi keegi,“ märgib Eamets. „Trumpi meel muutub mitte nädalatega ega isegi mitte päevadega vaid suisa tundidega, nagu näitas eilne kogemus Kanada tollidega.“

„Tõsi on samas ka see, et aasta jooksul on kuises arvestuses eksport USAsse oluliselt kasvanud,“ märgib Eamets. „Samas kui võrrelda perioodiga 2021-2022, kui eksport ulatus 150 miljonini (mingitel kuudel ka pea 200 miljonini), siis täna on ekspordimahud USA-sse pea kolm korda väiksemad – jaanuaris 68 miljonit eurot.“