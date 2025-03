Mõjuhinnang: tüütu kohustus või elupäästev tööriist?

Mis on andmekaitsealane mõjuhinnang? Mis on selle eesmärk?

Mis on andmekaitsealase mõjuhinnangu ja riskianalüüsi vahe?

Kuidas hinnata ohu suurust?

Kõigepealt on oluline mõelda, milliseid andmeid üldse koguma hakatakse – kas tegemist on tundlike või vähem tundlike andmetega. Kui tegemist on tundlike andmetega, siis võib arvata, et kui nende andmetega midagi juhtub, on mõju andmesubjektile suurem. Näiteks, kui tegemist on terviseandmetega ja need andmed satuvad valedesse kätesse, siis mõju inimesele võib olla väga suur ja üliraskete tagajärgedega. Oht on ka sellisel juhul, kui andmed on valed. Siis võib patsient saada vale ravi, mille tagajärjeks on tervisekahjustused. Tagajärjed võivad väga rasked olla ka siis, kui andmeid ei saada kätte õigel ajal ja sellepärast jääb teenus osutamata.