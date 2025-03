VASTULÖÖK | EL kehtestab aprillist USA toodetele omapoolsed tariifid

Euroopa Komisjoni pressiteates seisab, et komisjon peab kahetsusväärseks USA otsust tollimaksud kehtestada ning leiab, et need on põhjendamatud, häirivad Atlandi-ülest kaubandust ja on kahjulikud ettevõtjatele ning tarbijatele kahjulikud. Sageli kaasnevad selliste tollimaksudega ka kõrgemad hinnad.



„Euroopa Liidu ja USA vaheliste kaubandussuhete maht on maailma suurim. Kaubandussuhted on taganud miljonitele inimestele heaolu ja julgeoleku ning kaubandus on loonud miljoneid töökohti mõlemal pool Atlandi ookeani,“ ütles Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen.