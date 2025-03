Eesti kaitsetööstur: praegu toimuv on eelmäng robotitevaheliseks sõjaks

Ukraina sõjaga ülikiirelt arenema hakanud droonitööstus on juba muutnud sõjapidamist, kuid me oleme alles alguses ja praegu toimuv on kõigest eelmäng robotitevahelisele sõjale, rääkis Eesti katisetööstusfirma DefSecIntel Solutions asutaja Jaanus Tamm.