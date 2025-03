Eestlased palgakasvus pettunud: elukallidus tõuseb, palgad mitte

Eestlaste süvenev rahaline ebakindlus ilmneb ka võrdluses varasema küsitlusega. Kui veel sügisel arvas 23% eestlastest, et nende palk võiks tõusta, siis nüüd on see langenud enam kui poole võrra. Samal ajal on kasvanud nende hulk, kes usuvad pigem palgakärbetesse. 12% eestlastest usub, et nende töötasu võib väheneda, samas kui Lätis on see number 7% ja Leedus vaid 5%.

Citadele Balti jaepanganduse juht Edward Rebane selgitas, et Eesti majanduslik olukord on halvenenud, samal ajal kui Leedu ja Läti on kriisist kiiremini taastunud. „Leedus ja Lätis on optimism küll langenud, kuid mitte nii drastiliselt kui Eestis. Seal uskus sügisel palgatõusu vastavalt 35% ja 29% töötajatest, nüüd on need numbrid langenud 18%-ni,“ ütles Rebane.

Eesti kõrged hinnad, kuid madalad ootused

Eestis on hinnatõus oluliselt kiirem kui mujal Euroopas. Veebruaris oli Eestis aastane inflatsioon 5,3%, mis on rohkem kui kaks korda kõrgem euroala keskmisest 2,4%. Kui igapäevaelu muutub aina kallimaks, kuid palgakasv jääb toppama, mõjutab see inimeste tarbimisharjumusi. „Palgakasvu ebakindlus sunnib inimesi ettevaatlikumalt kulutama ning rohkem säästma,“ märkis Rebane.

