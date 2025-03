Rail Baltica saab jalg- ja rattatunneli, mis maksab 735 000 eurot

„Transpordiameti ja Rail Baltic Estonia edukas koostöö on selge näide sellest, kuidas ühiste jõududega on võimalik liikuda keskkonnasõbralikuma ja säästvama transpordi suunas. Iga valmiv objekt on oluline samm ühise eesmärgi suunas – luua keskkonnahoidlik ja roheline raudteeühendus Euroopaga, mis mitte ainult ei paranda transpordiühendust, vaid vähendab ka oluliselt keskkonnakoormust“ ütles Transpordiameti teehoiuteenistuse põhja osakonna juhataja Viktor Kisseljov.