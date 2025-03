Rail Baltica ehitushange jõudis olulise verstapostini. Selgusid pea miljardi euro suuruse hanke võitjad

Rail Baltica Eesti osa ehitushange on saavutanud märgilise etapi: edukaks on tunnistatud kaks rahvusvahelist konsortsiumi, kes viivad ellu kiirraudtee kaks suurt ehituslõiku. See samm tähendab, et kogu Eesti reisijateveo põhitrass on nüüd lepingutega kaetud.