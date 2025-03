Bolt koondab ühest suuremast osakonnast mitukümmend inimest ja hakkab teenust sisse ostma

Bolti HR partner Kristiina Kuutok kinnitab, et ühes osakonnas on arutatud inimeste kollektiivset koondamist.

„Ametikohtade ümberkorraldused on alati keerulised ja me mõistame, et need mõjutavad inimesi ja nende peresid,“ märgib Kuutok. „Seetõttu oleme teinud ja teeme ka edaspidi kõik võimaliku, et pakkuda töötajatele tuge ning aidata neil leida uusi võimalusi nii ettevõttesiseselt kui ka väljaspool.“