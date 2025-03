Uuel nädalal hakkavad Venemaa kodanike jaoks Eestis kehtima uued reeglid

Alates 19. märtsist 2025 lõpeb Eesti ja Venemaa vaheline õigusabi leping, mis toob kaasa muudatusi ametlike dokumentide vastastikuses tunnustamises. Nõutavate dokumentide loetelu ja selgitused on avaldatud Notarite Koja veebilehel ning erinevad ametkonnad on jaganud ka omapoolseid juhiseid. Siiski ei mõista paljud inimesed endiselt, millistes olukordades ja kuidas tuleb Venemaal välja antud dokument apostillida.

Endises liiduvabariigis sündinud Narvast pärit Svetlana on mures, kas temalgi on vaja dokumente apostillida? Kas Venemaa on antud juhul NSV Liidu järglane, kuna dokument on tegelikult väljastatud Nõukogude Liidus?