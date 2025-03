Pärteli sõnul on kasvamas nii e-kaubandus kui ka konkurents, ning see tähendab, et läbi löömiseks on vaja mugavat veebiteenust kui tugevat brändi, et veebikanaleid ära kasutada. „Kuna töötame palju luksussektoriga, siis näeme lähedalt, et üha rohkem vanu ja tuntud brände liiguvad samuti e-kaubanduse poole kuigi nende jaoks on väga olulisel kohal olnud füüsilised poed erilise kliendikogemuse loomisel,“ ütleb ta.