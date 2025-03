Tarbijakaitse: kasutatud autodega seotud kaebused moodustavad jätkuvalt märkimisväärse osa tarbijavaidlustest

„Kahjuks on tarbijavaidlused sõidukite ostu, remondi ja hoolduse osas sagedased ning need on pöördumiste osas esikümnes. Sõidukitega seotud pöördumisi oli 2024. aastal üle 300 ning kasutatud sõidukite puuduseid toodi kaebustes välja 113 juhul. Tarbijavaidluste komisjoni jõudnud teemad puudutavad peamiselt lepingust taganemist. Sealhulgas varjatud puuduste teemat, loomulikku kulumist, sõidukõlbulikkust, parandamise ja asendamise nõuet, aga ka kahju hüvitamist,“ kommenteeris TTJA tarbijate ja ettevõtjate nõustamise osakonna juhataja Kristina Tammaru.

TTJA tuletab meelde põhitõed kasutatud sõiduki ostmise Kontrolli sõiduki tausta. Enne kasutatud auto ostmist tuleks kontrollida Eestis arvel olnud auto tausta, varasemat kasutus- ja hooldusajalugu ning omanikke.

Veendu sõiduki korrasolekus. Auto ostueelsesse kontrolli tuleks kaasata spetsialist, kes oskaks hinnata sõiduki tehnilist seisukorda. Sõiduki saab üle vaadata tehnoülevaatuse teenuse osutaja või vastava sõiduki volitatud hooldus- ja remondiettevõte.

Tee proovisõit . Mõistlik on kauplejaga kokku leppida piisavalt põhjalik ja pikk proovisõit, et saaks sõita ka maantee kiirusel. Nii tulevad välja võimalikud probleemid: kas kõik käigud lähevad sisse, võimalik müra ja vibratsioon, kas auto kisub ühele poole, ujub teel, undab jms.

Vormista vajalikud dokumendid . Oluline on sõlmida kirjalik müügileping, kus on fikseeritud auto müüja (kontaktid), hind, sõiduki andmed, lisavarustus ja seisukord, läbisõidu näit. Lisaks tuleb lepingusse kirja panna kõik (eritingimused), milles ostja ja müüja on kokku leppinud, sh ka auto tuvastatud puudused jm.

Probleemide korral on tarbijal õigus juriidilisest isikust kauplejale esitada 2 aasta jooksul pretensioone ka kasutatud sõiduki ostmisel. Esimese aasta jooksul on kauplejal kohustus tõendada, et sõiduk vastas kokkulepitule.

„Kasutatud sõiduki ostmisel ei saa eeldada sama kvaliteeti ja vastupidavust kui uuel autol, sest see oleks vastuolus loomuliku kulumise põhimõttega. Tarbija peab enne ostu hoolikalt hindama sõiduki seisukorda ega saa hiljem esitada pretensioone puuduste osas, mis olid selle vanuse ja kasutusajalooga arvestades mõistlikult ootuspärased. Küll aga on olulise puuduse – näiteks vea, mis välistab liikluses osalemise – korral tarbijal õigus lepingust taganeda ja raha tagasi saada. Komisjoni otsuste analüüsimisel tuleb esile asjaolu, et paraku ei tee tarbijad piisavalt enne müügilepingu sõlmimist ostueelset kontrolli ning usaldavad müüja väiteid või lubadusi, mille tulemusena on hilisem vigade tõendamine raskendatud või üldse võimatu,“ lisas Tammaru.

2024. aastal pöördus TTJA poole abi saamiseks ligi 20 000 tarbijat, kes soovisid enda õiguste kohta küsida või kellel esines vaidlusi kauplejaga. Tarbijavaidluste komisjonile esitati enam kui 3700 erinevat avaldust ning tarbijatele tagasivõidetud summa küündis 800 000 euroni.

TTJA julgustab tarbijaõiguseid puudutavate küsimuste korral alati ameti poole pöörduma. Konkreetse kaebuse korral kaupleja suhtes tuleks esmalt pöörduda kirjalikult kaebusega ja vastava nõudega kaupleja poole, kes on kohustatud vastama 15 päeva jooksul. Kui kaupleja ei vasta või tarbija ei nõustu saadud vastusega, siis saab esitada avalduse vaidluse lahendamiseks tarbijavaidluste komisjonile. Avaldusele tuleb lisada kõik asjassepuutuvad dokumendid ja avalduse esitamine on tasuta. Komisjoni töökeel on eesti keel. Avaldus lahendatakse üldjuhul kolme kuu jooksul.

