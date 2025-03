Donald Trumpi juhitav USA andis 10. veebruaril teada, et plaanib kehtestada terase ja alumiiniumitoodete impordile 25% tollimaksud. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen lubas seepeale kohe, et Euroopa vastusega võlgu ei jää. Öeldud-tehtud – 12. märts tulid USA tariifid ja samal päeval tuli ka vastus Euroopalt.

Kuna USA rakendab tollimakse umbes 28 miljardi dollari väärtuses, siis ka Euroopa vastumeetmed on 28 miljardi dollari väärtuses. Euroopa Komisjon ütles oma teates, et on siiski endiselt avatud läbirääkimisteks, et tariifisõda tagasi tõmmata. USA plaanides on aga veel tariifid põllumajandustoodetele ja autodele kogu maailmast ning uue vastukäiguna ka Euroopa veinidele. Kaalumisel on ka vase ja puidu impordile tariifide seadmine.