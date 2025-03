Uute võimaluste avamine: digiteerimise ja FedExi roll piiriülese e-kaubanduse edendamisel

E-kaubanduse pidevalt areneval maastikul on piiriülestest võimalustest kujunemas ettevõtete jaoks ülemaailmselt oluline kasvumootor. Prognooside kohaselt jõuab ülemaailmne piiriülese e-kaubanduse turg 2030. aastaks peaaegu 8 triljoni dollarini[1], mis ületab märkimisväärselt kodumaise turu kasvu. Mida see kohalikele Euroopa ettevõtetele tähendab? Hiljuti avaldatud andmete[2] kohaselt tegeles 2023. aastal 23,8% ELi ettevõtetest internetimüügiga. Nende seast torkavad silma Leedu ettevõtted. Leedus tegeleb internetimüügiga muljetavaldavalt 42,1% ettevõtetest. Eesti järgneb ligi 25%-ga, samas kui Lätis on see näitaja veidi alla 20%. Leedu ettevõtted näivad olevat e-kaubanduse võimalused juba ära tabanud ja kasutavad neid aktiivselt. Eesti ja Läti ettevõtete jaoks on see erakordne võimalus laiendada oma haaret.