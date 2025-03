Millised on maismaarobootika eelised kaitsetööstuses?

Põhiargumendiks on see, et maismaarobootika kasutamine on kuluefektiivsem kui traditsiooniline tehnoloogia ehk siis samasuguse mõju saavutamine vastase vastu on odavam robootikaga kui traditsioonilise tehnoloogiaga. Lisaks sellele on sõduritele võimalik tagada oluliselt turvalisem opereerimiskeskkond ehk kui esimese liinina on paigutatud robootikalahendused ja mehitatud üksused on alles selle järel, siis see tagab oluliselt suurema turvalisuse.