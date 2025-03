Kosmosesse pea aastaks lõksu jäänud NASA astronaudid saavad boonusena vähem kui Eesti keskmine palk

Endine NASA astronaut Cady Coleman selgitas, et astronaudid ei saa oma standardsele palgale olulist lisatasu, isegi kui nende missioon pikeneb. „On olemas väike summa igapäevaste kulude katteks, mis on ligikaudu 4 dollarit päevas, mis tähendab, et nad on seni teeninud umbes 1004 dollarit lisatasu,“ ütles Coleman väljanadele Unilad.

See on üsna sümboolne summa, arvestades, kui ohtlik ja keeruline nende töö on. Kuna astronaudid on USA riigi töötajad, sõltub nende põhipalk auastmest ja kogemusest. Enamasti jääb nende palk vahemikku 66 000–144 000 dollarit aastas.

Astrofüüsik Jonathan McDowell märkis, et NASA seisukoha järgi ei ole astronaudid lõksus ning olukord on „liialdatud“. „Astronautidega on kõik ja saavad koju järgmisel võimalusel,“ kinnitas McDowell Reutersile.

SpaceX ja NASA plaanivad astronaudid Maale tagasi tuua Crew-10 missiooni raames, mis on kavandatud 15. märtsiks, Eesti ajajärgi kell 01:03 öösel. Varem on missiooni edasi lükatud tehniliste probleemide tõttu, kuid nüüd loodetakse astronaudid peagi turvaliselt koju tuua.

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemalt Ükskõikselt Kurvana Vihasena Saada