Muutub üha väärtuslikumaks. Autoostjad otsivad turult kasutatud diiselautosid

Statistika näitab, et uute diiselautode müük Euroopas on langenud märkimisväärselt – kui 2011. aastal moodustasid diiselautod 55% kogu automüügist, siis 2024. aastaks on see näitaja langenud 11,9 protsendini. Samal ajal on hübriidmootoritega autode osakaal järjest kasvanud, jõudes 2021. aastal võrdsele tasemele diiselautodega.

Kuigi Lääne-Euroopas on diiselmootoritega autode populaarsus viimased kaheksa aastat langustrendis, mõjutab see kasutatud autode turgu Ida-Euroopas pigem positiivselt. Uute diiselmootoritega autode tootmise vähenemine piirab kvaliteetsete kasutatud diiselautode pakkumist, mis omakorda toetab nende hinnataset.

„Diiselmootoritega kasutatud sõidukite turuhinnad ei näita langustrendi, vaid pigem vastupidi – hästi hooldatud ja madala läbisõiduga diiselautod on jätkuvalt nõutud,“ selgitas kasutatud autosid müüva Longo Group Eesti tegevjuht Rainer Uukkivi. „Eestis on olukord sarnane – uute diiselautode müük on langenud, kuid kasutatud autode sektoris on need endiselt populaarsed. Eelmisel aastal Longo poolt müüdud autodest 60 protsenti olid diiselmootoritega,“ lisas Uukkivi. Nii Eesti kui ka teiste Ida-Euroopa riikide tarbijad hindavad diiselmootorite eeliseid pikamaa sõitudel.

Uute diiselautode müügi kahanemise taga on mitmed põhjused. Rangete emissioonistandardite täitmine on muutunud tootjatele järjest kulukamaks. Olukorda halvendas veelgi 2015. aastal puhkenud diiselskandaal, mis kahjustas diiseltehnoloogia mainet. Mitmed Euroopa linnad on kehtestanud diiselsõidukitele liikumispiirangud kesklinnades. Samal ajal suunavad autotootjad oma ressursid üha enam elektrifitseerimise strateegiatesse. Pikaajalisi plaane mõjutab ka Euroopa Liidu otsus lõpetada sisepõlemismootoriga sõidukite müük 2035. aastaks. „Arvestades, et paljud inimesed eelistavad endiselt diiselmootoreid nende ökonoomsuse ja vastupidavuse tõttu, kuid uute mudelite pakkumine väheneb, prognoosime, et heas korras kasutatud diiselautode väärtus püsib ka tulevikus stabiilsena. See teeb neist hea investeeringu,“ ütles Uukkivi.

