Prisma e-pood trikitas kliente: arvelt läks maha rohkem raha, kui tooted maksid

Nii kirjeldas üks klient sotsiaalmeedias, kuidas ta märkas juhuslikult, et viimase nelja tellimuse eest on Prisma temalt igal korral võtnud rohkem raha, kui tellimus lõpuks maksma läks, kokku üle kümne euro. Kliendil tuli ise ettevõttega ühendust võtta, et oma enammaksud raha tagasi saada.