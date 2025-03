Ootamatu. Poed müüvad väikest saia kallimalt kui suurt saia

Eriti suur hinnavahe on väiksel ja suurel saial Prismas. Suur Perenaise sai maksab Prismas 69 senti, väike aga 95 senti. Prisma sortimendi ja hankedirektor Kaimo Niitaru vastab, et suurema Perenaise saia odavam hind on turu poolt reguleeritud. Hea hinna tõttu ostetakse seda saia hetkel ka rohkem. Saia puhul jälgitakse ühikuhinda konkurentide seas ja selle konkreetse toote puhul suudame meie parimat ühikuhinda pakkuda, öeldi Prismast. Niitaru soovitab, et kui inimene ei soovi nii suurt saia, siis on olemas ka analoogtoode, mis on soodsam kui Perenaise väike sai. „Kes ei soovi nii palju kulutada, siis soovitame osta Eesti Pagari väikest Hea saia 300 grammi, mis maksab 42 senti,“ teatab Niitaru.