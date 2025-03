Eiki Nestor: riik ei mõista saarte eripärasid. Koju saab vaid kindlal ajal ja raha eest

Eiki Nestor elab juba aastaid Hiiumaal. Kui rääkida saarte majandusest, haridusest või kultuurist, on tema sõnul võtmesõna „laevaühendus“.

„Minu pikaaegne kogemus ütleb, et kes saartel elavad, on olukorraga kursis, aga need, kes harvem käivad, seda veel ei tea. Nimelt, kui Tallinnast Tartusse sõitma hakkate, siis ei ole vahet, kui jääte minekuga viis minutit hiljaks. Kui suundute aga Hiiumaale ja kodust viis minutit hiljem väljute, võib kohale jõudmine venida poolteist tundi või veel rohkem edasi,“ toob Nestor näiteks. Seda tuleb tema sõnul inimestele tihti meelde tuletada.