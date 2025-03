Nõuanded noorele kandideerijatele: too välja ka oma inimlik pool

„Tulevastel tööintervjuudel konkurentsieelise saamiseks üritavad seetõttu väga paljud tudengid leida õpingute ajal praktikavõimalusi ning just kevadtalvised veebruar-märts-aprill on selles osas ühed aasta aktiivseimad kuud.“

Spetsialisti sõnul on omandatava hariduse ja kvalifikatsiooni kõrval praktikakandidaatide puhul üha olulisem see, millega teistest soovijatest eristutakse ning kuidas osatakse kirjeldada enda erinevaid sotsiaalseid oskusi ehk nn pehmemat poolt.

„Muidugimõista on paljude praktikakohtade puhul üheks esmaseks valikukriteeriumiks mõni konkreetne eriala ja õppesuund või -suunad. Kuid võrreldes näiteks kümne aasta taguse ajaga on erialaliste oskuste kõrval aina tähtsamasse rolli tõusnud ka sotsiaalsed oskused – suhtlusoskus, stressitaluvus, oskus nii iseseisvalt kui ka meeskonnas töötada,“ kirjeldas Luminori strateegiline personalipartner.

Kaks soovitust, mida kandideerimisel silmas pidada

„Esiteks – oluline on nii enda professionaalsete kui inimlike oskuste esitlemine juba elulookirjelduses, kuid seda tuleb teha ausalt ja mõõdutundega,“ kirjeldas Liis Mullaste. „Arvestades, et tudengipõlv ongi alles hariduse ja kogemuste omandamiseks, siis on igati loogiline, kui mõnes spetsiifilises valdkonnas jääb teadmistest vajaka ja need on õpitavad. Kuid kollektiivi täiendavad alati inimesed, kellest õhkub positiivsust, enesekindlust, valmisolekut saada ja anda konstruktiivset tagasisidet.“