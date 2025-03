Äri ja keskkond - tasakaalu otsingul

Briketiga kütmise keskkonnaaspekte ei käsitleta, sest puitbriketi kasutamine kütusena on CO 2 -neutraalne – briketi põlemisel eraldub atmosfääri sama palju süsihappegaasi, kui seda neelab kasvav puu.

Mis puudutab vahetult tootmist, siis on RMP ekspertidel aastatepikkune kogemus brikettimise seadmete projekteerimisel ja tarnimisel viisil, mis tagab, et briketitootmine oleks võimalikult energiasäästlik, avaldaks keskkonnale minimaalset mõju ja vastaks tootmise ohutusstandarditele, sealhulgas lahendaks ruumide tolmususe probleemi.

Tootmise automatiseerimine - investeering tulevikku

Kuna nõudlus saematerjali järele on ehituskriisi ja kõrgete toormehindade tõttu vähenenud, muutub konkurents turuosaliste vahel tihedamaks. Vaatamata sellele, et investeerimine paigal seisvale turule on riskantne, on tootmise automatiseerimine oluline konkurentsieelis. Rääkides brikettimislõigu automatiseerimisest, peame põhiliselt silmas just pakkimisprotsessi automatiseerimist, sest enamikus ettevõtetes on briketi pakkimine ainus protsess, mida briketi tootmisel käsitsi tehakse.