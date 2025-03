Kasum kaalub eetika üle. Investorid ihaldavad Venemaa varasid, lootuses teenida hiigelkasumeid

Kuigi lääneriikide institutsionaalsete investorite tegevus Venemaa finantsturul on endiselt piiratud, otsivad riskifondid ja maaklerid viise, mis on kooskõlas sanktsioonide nõuetega, et geopoliitilistest muudatustest kasu lõigata. Üks võimalus on nn mitteülekantavad forward-tehingud (NDF-d), mis võimaldavad investoritel spekuleerida rubla liikumiste üle ilma, et nad peaksid Venemaa varasid otseselt omama.