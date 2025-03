Vaade logistikasektorist: kallimate toodete müük on vähenenud

Viimase aasta jooksul on Eesti toiduhinnad teinud märkimisväärse hüppe, jõudes tasemele, mis konkureerib põhjanaabrite Soome ja Rootsiga. Samas on meie sissetulekud endiselt oluliselt madalamad ja toidukulud hammustavad meie eelarvest suurema tüki. Statistikaameti andmetel kulutavad Eesti leibkonnad toidule umbes 21% oma kogukuludest ja see on üks kõrgemaid näitajaid Euroopas.

Koos ostukorvi kallinemisega on kasvanud ka jaekaubanduse kasumid. Suurte jaekettide tulud on tõusulainel ja ilmselt ei tingi hinnatõusu pelk tootmiskulude suurenemine, vaid osaliselt ka kaupmeeste strateegia suuremat kasumimarginaali säilitada. See tekitab tarbijates õigustatud küsimuse – kas kõrged hinnad on paratamatus või võiks hinnapoliitika olla õiglasem?

Eesti toidukaupade käibemaks 22% on üks kõrgemaid Euroopa Liidus ja kerkib sel suvel 24 protsendini. Võrdluseks, Soomes on see 14% ja Rootsis 12%. Paljudes teistes EL-i riikides on toiduainetele kehtestatud isegi veel madalamad määrad või täielik maksuvabastus. See seab Eesti tarbijad ja ettevõtted ebasoodsasse olukorda.

Šokolaadist on saanud luksuskaup

Logistikasektoris märkame me muutusi tarbijate eelistustes. Kallimate toodete müük on vähenenud, šokolaad liigub tasapisi luksuskaupade sekka – ostetakse vaid erilistel puhkudel. Kasvanud on esmatarbekaupade soodsamate alternatiivide nõudlus ja inimesed otsivad aktiivselt võimalusi oma kulutuste optimeerimiseks.

Kuna toit ei peaks olema luksuskaup, on oluline kaaluda maksusüsteemi ülevaatamist. Toiduainete käibemaksu alandamine võiks leevendada perede finantskoormust ja aidata tasakaalustada hinnatõusu mõju. Öeldakse, et „elu on liiga lühike, et halba veini juua,“ kuid kasvavate hindade juures peame veinist loobuma.

Majanduses on ka häid uudiseid: eelmise aasta teises pooles hakkas euribor vaikselt langema ja see on kergenduseks igakuiseid pangateateid lugevatele laenuvõtjatele. Samuti stabiliseerusid energiahinnad ja seegi rõõmustas ettevõtteid ja tarbijaid.