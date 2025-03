Pipedrive’ile leiti uus juht

Üle 20 aasta juhtimiskonsultatsiooni, investeeringute ja tehnoloogia vallas tegutsenud Cunha on tuntud oma julgete turundus- ning tootestrateegiate poolest, mis on taganud mitmele kasvufaasis globaalsele ettevõttele kiire kasvu.

Enne Pipedrive’iga liitumist töötas New Jersey’s elav portugallasest Cunha meelelahutusplatvormi SeatGeek presidendina, vastutades ettevõtte eraklientide valdkonna eest. Enne seda juhtis ta Expedia Groupis üle kaheksa aasta kaubamärgi Hotels.com äriarendust ja turundust.

Cunha on juhtinud Euroopa varahaldusettevõtte ECS ja Madalmaade pangandus- ja finantsteenuste pakkuja ING äristrateegiat ning töötanud konsultandina Boston Consulting Groupis. Tal on ärijuhtimise doktorikraad Madalmaades asuvast Tilburgi Ülikoolist.Cunha liitub Pipedrive’iga ajal, mil ettevõte alustab järgmist kasvufaasi ja arendab AI-agendipõhist tootevisiooni, et paremini toetada tänaste müügiinimeste vajadusi.

„Mul on suur au liituda Pipedrive’i andeka meeskonnaga ajal, mis on ettevõtte jaoks pöördeline hetk. Tehisintellektil põhinevad tehnoloogiad on ümber kujundanud müügitarkvara tihedat turgu ja ootan põnevusega, et jätkata väikeettevõtetele tõeliselt vajaliku ja kasuliku tarkvara arendamist,“ ütles Pipedrive’i uus tegevjuht Paulo Cunha.

Pipedrive on 2010. aastal Timo Reini, Urmas Purde, Ragnar Sassi, Martin Henki ja Martin Tajuri asutatud müügijuhtimise tarkvara ettevõte. Pipedrive’i müügitööriistu kasutavad üle 100 000 ettevõtte rohkem kui 150 riigis. Pipedrive grupi enamusinvestor on Vista Equity Partners, lisaks on firma kaasanud kapitali investeerimisfondidelt Bessemer Venture Partners, Insight Partners, Atomico ja DTCP. Pipedrive’i kontorid asuvad Tallinnas, Tartus, Londonis, Lissabonis, Berliinis, Prahas, Riias, Dublinis, New Yorgis ja St. Petersburgis Floridas, kus töötab kokku üle 800 inimese.

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemalt Ükskõikselt Kurvana Vihasena Saada