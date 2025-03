Tipptasemel e-tervise taristu, kuid null ükssarvikut. Miks meil pole tervisetehnoloogia edulugusid?

Soomele on Mölderi hinnangul edu toonud kannatlikkus ja süsteemsus aga ka turu suurus. Ta rõhutab, et Eestil on põhjanaabritelt kindlasti eeskuju võtta. „Varajase faasi investeeringute valdkond on tõenäosuste mäng. „Torust“ tuleb läbi ajada piisaval hulgal ideid, tiime ja ettevõtteid, et suurendada edulugude tõenäosust. Samuti tekitab suurem tehinguvoog investoritele võimaluse valida suurema arvu investeerimisobjektide vahel ning ka asutajatel on suurem turvatunne sellesse mängu siseneda, kuna ühe projekti ebaõnnestumisel on võimalik järgmisesse ja ülejärgmisesse ettevõtmisesse sukelduda.“