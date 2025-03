Ühe praht on teise aare. Korterite flippijad hinnalangust ei karda

„Kinnisvaraturu n-ö headel aegadel läheb iga objekt kaubaks. Keerulisematel aegadel, mida oleme paar viimast aastat näinud, suundub koduostjate eelistus parema kvaliteedi suunas. Kehva kvaliteediga pinnad lükatakse laia valiku olemasolu puhul kõrvale. See on loonud flippijatele ärivõimaluse,“ kommenteeris Andree Raid.

Näha on olnud hulka katsetajaid, kes proovivad kätt, kas saavad korteriremondi ja selle edasimüümisega hakkama. Lisaks on tegutsejate seas juba päris märgatava tegevusajaloo ja objektideportfelliga professionaalseid tegijaid, kelle kvaliteedile võib kindel olla.

„Professionaalsete flippijate aktiveerumine ehk vilgas ostupakkumiste tegemine näitab, et vähemalt see seltskond on elamispindade turutrendide, eriti hinnaliikumiste osas positiivselt meelestatud. Vaevalt flippijad ootavad suurt hinnatõusu, kuid tehingutesse minemise julgus näitab, et korterite hinnalangust flippijad ei karda,“ järeldas Andree Raid.