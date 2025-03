Madis Müüri investeerimisfirma läks pankrotti

Teate kohaselt nimetati firma pankrotihalduriks Oliver Ennok. Esimene võlausaldajate üldkoosolek toimub 10. aprillil Harju maakohtus. Võlausaldajad on kohustatud hiljemalt kahe kuu jooksul teatama pankrotihaldurile kõigist oma enne pankroti väljakuulutamist tekkinud nõuetest võlgniku vastu. Esimesena raporteeris firma pankrotist Äripäev.

Viimase ehk 2023. aasta aruande kohaselt ulatus idufirmadesse investeeriva ettevõtte Müüri Talli omakapital 175 412 euroni. Müür kirjeldas aruandes, et 2023. aasta oli idusektorile taas keeruline: investeeringud vähenesid, osades sektorites ka nõudlus ettevõtete toodete järgi, mis lõi Ampleri näitel eriti valusalt ka tema portfelli.

Nimelt oli Müür varem elektrijalgrataste tootja Ampler Bikesi üks suurimaid erainvestoreid ning eestkõnelejaid. Sealhulgas aitas Ampler kasvatada Müüri firma omakapitali 2020. aastal ligi kahe miljoni euroni. Viimased aastad on rattafirma jaoks aga keerulised olnud.

„Paraku on 2024. aastal seis selle koha pealt veelgi kehvemaks läinud. Olukorra paranemist paraku ei paista. Kui suure halva seast natukenegi head otsida, siis vähemalt osad ettevõtted on ka kasumlikkuse piirimaile või väiksesse kasumisse jõudnud. Välist võlga sai vähendatud eelmisel aastal omanikulaenuga, töö sama eesmärgi nimel jätkub. Kasvuettevõtetesse investeerimine on jäänud praeguseks ettevõtte omaniku jaoks tahaplaanile ja uusi investeeringuid nähtavas tulevikus teha pole plaanis. Üksinda neid ära ei rahasta,“ kirjeldas Müür 2023. aasta aruandes.