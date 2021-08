VIDEO | Vaata, milliseks lubas linnavalitsus linnahalli vuntsida juba enne eelmisi kohalikke valimisi

"Linnahalli jaoks tekib investeeringuvajadus 2019. aastal ning kogu renoveerimisprojekt lükkub aasta võrra edasi. Et linnahalli renoveerimise ettevalmistavad tööd on kulgenud planeeritust aeglasemalt, siis järgmisel aastal planeeritud 20 miljonilist investeeringut sellel eesmärgil ei kasutata," selgitas majandusministeeriumi asekantsler Viljar Lubi Ärilehele.

2017. aasta juunis avaldati, et Tallinna Linnahall on hästi säilinud ning hoone rekonstrueerimine ja uuesti kasutusele võtmine on võimalik, mida kinnitas ka põhjalik ehituskonstruktsioonide ekspertiis.