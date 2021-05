Klient veab Hansapostiga vägikaigast: garantiiremonti saadetud külmkapp tuli tagasi mõlkidega, sügavkülmas kobrutas hallitus

"Mõlkide puhul on kliendi väide, et temalt viidi kaup ära ilma väliste defektideta, aga Hansaposti raportis on kirjas, et kuller tõi kauba 28.08 kilesse pakitult ning mõlgi ja kriimustustega," ütles Kivi. Tema sõnul on aga kliendil õigus esitada pretentsioon kullerfirmale (antud juhul Omnivale) tootele tekitatud vigastuste eest. "Hooldusesse toimetatud toodete pakendeid Hansapost ei ava vaid edastab need kaubad otse hoolduspartnerile."